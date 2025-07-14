Глава Matchroom Boxing Едді Хірн поділився очікуваннями від реваншу Олександра Усика (23-0, 14 KO) та Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO). Слова функціонера наводить vringe.com:

Час – це все. Я думаю, рано чи пізно воно позначиться. Я маю на увазі, забудьте про професійні бої, яких насправді він мав не так багато. Але тут також має значення аматорська кар'єра, в якій він пройшов понад 200 поєдинків. Немає жодних сумнівів у тому, що Олександр Усик не любить удари по корпусу. Ця відома ситуація з ударом нижче пояса, яка була в першому бою... Чи це було нижче пояса? У будь-якому випадку це вже минуле. Але очевидно, що він не любить ударів по корпусу.

Я бачив, коли Джошуа бив його по корпусу. Він тоді сказав, що це було низько, відвернувся. Очевидно, що після граничного удару в бою проти Дюбуа він був струснутий. Очевидно, що він не пропустив удару по яйцях. Чи було це нижче пояса – це предмет суперечок, але він упав, бо він був справді струснутий ударом у шлунок. І він залишався внизу довгий час. І до речі, коли Даніель Дюбуа бився з Усиком минулого разу, то він був, певно, на 10% від теперішнього рівня. Це великий бій, тому що тут британець бореться за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі проти одного з найвеличніших бійців нашого покоління.

Я пам'ятаю, як я сидів на поєдинку Дюбуа та Джаррелла Міллера. Пройшло 6 раундів і Даніель виглядав так, що йому вже було достатньо. І якби він там програв у той момент, то, мабуть, його кар'єра могла бути закінчена. Але тут раптом підвівся Френк Воррен і сказав батькові Деніела передати йому, щоб той виходив і робив справу. Даніель виграв бій, але цей маленький момент там змінив усю траєкторію Дюбуа. Він побив Міллера, побив Хрговича, він побив Джошуа. Тепер якщо він поб'є Усика після поразки йому – це буде неймовірно. Це просто показує вам, що поразка ніколи не визначає свою кар'єру, якщо ти молодий боєць, якщо ти вивчив урок і повернувся. Це було неймовірне повернення.