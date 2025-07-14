Промоутер Джошуа: «Очевидно, що Усик не любить ударів по корпусу»
Хірн відзначив, який неймовірний шлях пройшов Дюбуа після поразки від українця
11 хвилин тому
Глава Matchroom Boxing Едді Хірн поділився очікуваннями від реваншу Олександра Усика (23-0, 14 KO) та Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO). Слова функціонера наводить vringe.com:
Час – це все. Я думаю, рано чи пізно воно позначиться. Я маю на увазі, забудьте про професійні бої, яких насправді він мав не так багато. Але тут також має значення аматорська кар'єра, в якій він пройшов понад 200 поєдинків. Немає жодних сумнівів у тому, що Олександр Усик не любить удари по корпусу. Ця відома ситуація з ударом нижче пояса, яка була в першому бою... Чи це було нижче пояса? У будь-якому випадку це вже минуле. Але очевидно, що він не любить ударів по корпусу.
Я бачив, коли Джошуа бив його по корпусу. Він тоді сказав, що це було низько, відвернувся. Очевидно, що після граничного удару в бою проти Дюбуа він був струснутий. Очевидно, що він не пропустив удару по яйцях. Чи було це нижче пояса – це предмет суперечок, але він упав, бо він був справді струснутий ударом у шлунок. І він залишався внизу довгий час. І до речі, коли Даніель Дюбуа бився з Усиком минулого разу, то він був, певно, на 10% від теперішнього рівня. Це великий бій, тому що тут британець бореться за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі проти одного з найвеличніших бійців нашого покоління.
Я пам'ятаю, як я сидів на поєдинку Дюбуа та Джаррелла Міллера. Пройшло 6 раундів і Даніель виглядав так, що йому вже було достатньо. І якби він там програв у той момент, то, мабуть, його кар'єра могла бути закінчена. Але тут раптом підвівся Френк Воррен і сказав батькові Деніела передати йому, щоб той виходив і робив справу. Даніель виграв бій, але цей маленький момент там змінив усю траєкторію Дюбуа. Він побив Міллера, побив Хрговича, він побив Джошуа. Тепер якщо він поб'є Усика після поразки йому – це буде неймовірно. Це просто показує вам, що поразка ніколи не визначає свою кар'єру, якщо ти молодий боєць, якщо ти вивчив урок і повернувся. Це було неймовірне повернення.