Глава Macthroom Boxing Едді Хірн поділився думками про майбутнє Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO). Слова функціонера наводить fightnews.info:

Коли AJ повернеться на ринг, мине більше року з моменту його останнього бою. Він повертатиметься після операції. Я не думаю, що Тайсон Ф'юрі буде готовий побитися на той час. Я вважаю, що це буде хтось, хто розігріє Джошуа перед великим боєм у 2026 році.

Ймовірно, 2026 стане для нього останнім у боксі. Якщо подумати про завершення кар'єри, то, мабуть, це відбудеться через три бої.

Якби я давав AJ пораду, то сказав би: «Ми повернемося цього року, у нас є два бої з Тайсоном Ф'юрі. Що ще нам залишається робити?» Можливо, побитися з Даніелем Дюбуа. Як тільки AJ проведе бій з Тайсоном Ф'юрі, він начебто зробить усе. Здається правильним повернутися цього року, двічі побитися з Ф'юрі наступним, а потім піти.