Глава Matchroom Boxing Едді Хірн висловився про оголошення поєдинку Джейка Пола та Джервонти Девіса (30-0-1, 28 KO). Слова функціонера наводить fightnews.info:

Ми знали, що Джейк погодиться на бій до кінця року. Я був першим, хто 3-4 місяці тому казав, що бій між Джервонтою Девісом та Джейком Полом узгоджений. Я не очікував, що його буде оголошено сьогодні.

Ви повинні розуміти ділову сторону цього бою. Я ненавиджу ці виставкові бої. Я ненавиджу 14-унцові рукавички. Я не знаю, яким буде цей поєдинок. У нас є Пол, який важить 210-220 фунтів і б'ється проти 135-фунтового бійця. Це трохи дивно, але я не можу бути лицеміром і запитувати, що зробив би Джервонта Девіс, якби йому заплатили 20-40 мільйонів або 7-8 за бій з рівними шансами проти Ламонта Роуча. Можливо, цього хлопця й так не до кінця перевірили у цій грі.