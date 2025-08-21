Белью розлючений через бій Девіс – Джейк Пол: «Це справді перетворюється на ЦИРК!»
Тоні вважає, що блогер використав ім’я Джошуа у цілях розкрутки
близько 1 години тому
Фото: Matchroom
Колишній чемпіон світу Тоні Белью у своїх соцмережах висловив невдоволення анонсом поєдинку Джейка Пола та Джервонти Девіса (30-0-1, 28 KO):
Вони випустили його на ринг з чемпіонами та дозволили йому робити те, що він забажає! Він не мав наміру битися з AJ! Він використав його ім'я як приманку! Це більше схоже на нього! Зустрінеться з людиною, яка крихітна у порівнянні з ним!! Це справді перетворюється на ЦИРК!!
Нагадаємо, що івент відбудеться 14 листопада у США.