Володимир Кириченко

Популярний відеоблогер та боксер важкого дивізіону Джейк Пол (12-1, 7 КО) проведе поєдинок проти чемпіона WBA у легкій вазі Джервонти Девіса (30-0-1, 28 КО).

Бій відбудеться 14 листопада на State Farm Arena в Атланті, бій наживо транслюватиме Netflix.

One will rise. One will fall.



JAKE "EL GALLO" PAUL VS. GERVONTA "TANK" DAVIS

Friday, November 14

Atlanta, GA

LIVE only on Netflix pic.twitter.com/p2YIq37LOI — Netflix (@netflix) August 20, 2025

Майк Коппінджер раніше повідомив, що бій буде виставковим, а переговори щодо бою Пола з ексчемпіоном світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа зірвалися через проблеми з трансляторами. Водночас журналіст The Ring називав дату 15 листопада – в повідомленні Netflix йдеться про 14 листопада.

Востаннє Джервонта виходив на ринг 1 березня, бій проти Ламонта Роуча завершився внічию. Джервонта у 9-му раунді взяв коліно, але це не зарахували як нокдаун. 16 серпня було датою ймовірного реваншу між боксерами, але про бій так і не було оголошено.

Джейк в липні цього року переміг Хуліо Сезара Чавеса-молодшого одноголосним рішенням суддів.