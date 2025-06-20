Промоутер Джошуа вважає Вайлдера небезпечним суперником для AJ
Хірн розповів, коли може відбутися поєдинок зірок хевівейту
18 хвилин тому
Фото: Matchroom
Глава Matchroom Boxing Едді Хірн висловився про потенційний поєдинок Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та Деонтея Вайлдера (43-4-1, 42 KO). Слова функціонера наводить vringe.com:
Чому б і ні? Ми б прийняли цей бій на жовтень, листопад чи грудень. Мене питали нещодавно, чи Вайлдер залишився небезпечним опонентом. І я відповів: «Чувак, вони всі там пи**ець небезпечні!»
Нагадаємо, що Джошуа може провести поєдинок з Тайсоном Ф’юрі на Вемблі.