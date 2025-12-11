Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні британець Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) для iFL TV розповів про своє можливе повернення у 2026 році.

Якщо ми не побачимо вас в бою проти Джошуа, до завершення вашої кар’єри, то це буде катастрофа для британського боксу.

«Я так не думаю. Я був у вас 20 років і заробив кучу б*******х мільйонів. І якщо я більше не буду боксувати, я щасливий. Дуже щасливий. І ви теж маєте бути, тому що я виходжу з цього цілий. Все ще виглядаю добре. Все ще можу створювати будь-який контент і робити людей щасливими. І це те, що я роблю. Я роблю людей щасливими. Я приношу радість».

Якщо ви зараз відкланяєтеся – чудово, але ми сумуватимемо за вами.

«Я також за всіма вами сумую. Нехай Бог благословить вас, і я побачу вас у 2026-му році, якщо угоди будуть правильними».

37-річний британець оголосив про завершення карʼєри у січні після двох поразок від українця Олександра Усика.

Раніше Ф'юрі розмістив у соцмережах емоційний пост про своє повернення.