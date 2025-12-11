Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) для iFL TV розповів, чи досі засмучений через те, що програв два поєдинки володарю титулів WBC, WBA та IBF у хевівейті українцю Олександру Усику (24-0, 15 КО).

«Ні, я пройшов через це, я ж чоловік. Мені заплатили і я вийшов туди.

Але я переглянув той бій сотні разів. Останній переглянув навіть більше, ніж перший. У нього був той один восьмий раунд, де він потряс мене. Але я не впав, я відмовився падати, як клятий спартанець.

Але другий бій не був близьким. Будь ласка, піди й подивись бій. Навіть коментатори після бою – усі казали, що Ф’юрі веде у чотири раунди, усі до одного. Що я бачив? Я не знаю. Але це бокс, це був не перший раз і не останній».