Промоутер Ф’юрі: «Усик надриває дупу – він не приїде на реванш з Дюбуа валяти дурня»
Воррен вважає, що ніщо не зможе відволікти українця від спроби втретє стати абсолютним чемпіоном
близько 2 годин тому
Глава Queensberry Promotions Френк Воррен висловився про налаштування Олександра Усика (23-0, 14 KO) на реванш з Даніелєм Дюбуа (22-2, 21 KO) на тлі розставання з багаторічним промоутером Олександром Красюком. Слова функціонера наводить vringe.com:
Я не надто звертаю увагу на це. Красюк зробив чудову роботу з Усиком за всі ці роки. Усик – досконалий професіонал, він приїхав із країни, що воює. Ви вважаєте, догляд промоутера вплине на його настрій і те, що він має зробити? Він воїн, він виходить битися, він має повагу до всіх, і він буде там у ніч бою. Я знаю, що він тренується в Іспанії, надриває собі там дупу, бо це великий момент для нього, і він приїде сюди не дурня валяти, він не приїде сюди не заради гонорару. Він приїде сюди заради перемоги. Тож у нас буде чудовий бій.
Раніше Усик назвав свою головну слабкість.
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