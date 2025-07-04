Відбулася симуляція реваншу Усика та Дюбуа – купа нокдаунів до перемога нокаутом
Чи вірите у такий блокбастер?
42 хвилини тому
Фото: Getty Images
19 липня відбудеться поєдинок за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі між Олександром Усиком (23-0, 14 KO) та Даніелєм Дюбуа (22-2, 21 KO).
У боксерському симуляторі Undisputed провели симуляцію майбутнього реваншу хевівейтерів. Усик пережив купу нокдаунів та переміг нокаутом в 11 раунді. Чи вірите ви у такий перебіг майбутнього бою?
Раніше Усик назвав свою головну слабкість.
Матеріали по темі
Ф’юрі назвав альтернативного суперника, якщо бій з Усиком не вдасться організувати
близько 1 години тому