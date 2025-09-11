Промоутер Ф’юрі відповів на питання, чи повернеться Тайсон заради поєдинку з Джошуа
Воррен впевннеий, що якщо камбеку і бути, то точно не у 2025 році
близько 1 години тому
Фото: Sky Sports
Глава Queensberry Promotions Френк Воррен висловився про потенційний поєдинок підопічного Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) з Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO). Слова функціонера наводить fightnews.info:
Чи повернеться Ф'юрі заради бою з Джошуа? Я не знаю. Якщо Тайсон вирішить, що хоче битися наступного року, він прийме своє рішення. На даний момент він безумовно не виступить цього року.
У команді AJ висловили готовність до переговорів про мегафайт з «Цигнаським королем».