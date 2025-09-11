«Найграндіозніший бій у боксі». Едді Хірн про поєдинок Джошуа і Ф’юрі
Голова Matchroom впевнений, що цей супербій поралізує країну
близько 1 години тому
Голова промоутерської компанії Matchroom Едді Хірн заявив Sky Sports, що буде дуже засмучений, якщо поєдинок між Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) ніколи не відбудеться.
Було б надзвичайно прикро, якби Тайсон і Ей Джей ніколи не зустрілися на ринзі. Я ні про що не шкодую, але ми б завжди себе дорікали, якби не побачили цей бій. Це найважливіший поєдинок у боксі.
Він підкреслив, що жоден попередній поєдинок не можна порівняти з цим:
Карл Фроч проти Джорджа Гроувза, Ей Джей проти Володимира Кличка, Бенн проти Юбенка — усе це зовсім інше. Цей бій паралізує країну. Це два різні, але величні бійці, дві видатні особистості.
