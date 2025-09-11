«Ми хочемо цього бою». Хірн про можливий поєдинок Джошуа — Ф’юрі
Промоутер заявив, що команда Ей Джея повністю готова до переговорів
близько 1 години тому
Промоутер Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) Едді Хірн заявив Sky Sports, що команда боксера готова до переговорів щодо організації поєдинку проти Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO).
Він хоче цього бою. Ми хочемо цього бою. Ми готові до нього і готові про це говорити. Я не підбурюю Тайсона Ф’юрі — я просто констатую факти.
За його словами, Джошуа зараз перебуває у відмінній формі:
Хороша новина в тому, що Ей Джей відновився, не має травм і готовий розпочати тренувальний табір. Він сповнений сил і ми переконані, що йому ще є що показати в надважкій вазі.
Хірн також зазначив, що повернення Ф’юрі виглядає реальним:
Бачимо у соцмережах, що він тренується — і це дає надію. Думаю, люди поруч із ним вірять, що він повернеться, але ніхто не знає напевне.
Водночас промоутер не вважає, що поразка від Джошуа може зіпсувати спадок Ф’юрі:
Я не з тих, хто міркує про спадок. Зрештою, ти погоджуєшся на бій: якщо ти достатньо хороший — перемагаєш, якщо ні — програєш.
Джошуа готується до камбеку. Хірн розповів про плани свого клієнта.