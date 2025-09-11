Джошуа – про бій з Ф'юрі: «Сподіваюся влучити Тайсону по голові»
Ей Джей готовий знову одягнути рукавички
41 хвилину тому
Колишній чемпіон світу у надважкій вазі британський боксер Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) у соціальних мережах заявив про готовність провести поєдинок зі своїм зірковим співвітчизником Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО).
Моїм уболівальникам: я повернуся, щоб знову зашнурувати боксерські черевики і надіти рукавички якомога швидше. Сподіваюся влучити Ф’юрі по голові та трохи потанцювати перед його блискучим джебом.
Нагадаємо, що у своєму останньому бою у вересні 2024 року Джошуа зазнав поразки нокаутом від Деніела Дюбуа. Ф’юрі ж у грудні програв рішенням суддів у реванші українцю Олександру Усику.
«Це була б неймовірна подія». Джошуа може провести бій в Африці.