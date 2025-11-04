Олег Гончар

Промоутер Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО) Френк Воррен не стримує гніву щодо рішення WBA. Організація спочатку зобов'язала регулярного чемпіона Кубрата Пулева (32-3, 14 КО) битися з британським проспектом Мозесом Ітаумою (13-0, 11 КО), але дозволила 42-річному болгарину провести добровільний захист проти росіянина Мурата Гассієва (32-2, 25 КО), 12 грудня, в Дубаї.

Буду відвертим. Мене це обурює, чому ви оголосили бій з Пулевим і дозволили йому провести інший поєдинок? Це не має жодного сенсу Френк Воррен

Він наголосив, що WBA мала зачекати результату, перш ніж планувати переговори.

Воррен уже зустрічався з Ітаумою і наступного тижня вони оголосять про плани.

Промоутер Пулева Івайло Готзев стверджує, що WBA санкціонувала бій як добровільний, а Ітаумі пропонували андеркарт.

Воррен наполягає, що Пулев має битися з Мозесом наступним.

20-річний нокаутер в останньому бою нокаутував у першому раунді Ділліана Вайта.