Пивоваров випустив трек з Усиком та відомою діджейкою: відео
Як завжди на висоті
14 хвилин тому
Пивоваров та Усик / Фото - Facebook
Популярний український співак Артем Пивоваров випустив новий трек під назвою Fight for Life, записаний спільно з володарем титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкому дивізіоні Олександром Усиком (23-0, 14 КО) і DJ Ольгою Корольовою.
Нагадаємо, що Усик 19 липня на стадіоні Вемблі у Лондоні проведе реванш проти британця Даніеля Дюбуа. Їхній перший поєдинок відбувся в серпні 2023 року і закінчився перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді.
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