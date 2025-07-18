Володимир Кириченко

Відомий український спеціаліст та колишній чемпіон світу В’ячеслав Сенченко у коментарі Tribuna.com поділився прогнозом на реванш між володарем титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (23-0, 14 КО) і чемпіоном IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO).

Які загалом ваші очікування від бою та які прогнози?

«Чекаю напружений, цікавий та конкурентний бій. Хочеться побачити видовище. Думаю, так все і буде».

Дюбуа на 11 років молодший. Чи може це якось вплинути на результат та перебіг бою?

«Вік у цій ваговій категорії не такий вирішальний. Це не легка вага. Та і зараз вже така тенденція, що на вік не так сильно звертають увагу. Медицина, напевно, працює добре. Ми бачили, скільки вікових боксерів виходять та показують швидкість, багато руху».

Усик сам відзначав, що Дюбуа спрогресував з минулого їхнього бою. І у Дюбуа зараз класна серія перемог – чи може це допомогти йому бути впевненішим у собі та відповідно небезпечнішим?

«Звичайно. Здобув декілька перемог – тож психологічний стан буде набагато кращим, ніж у першому поєдинку. Став досвідченішим. Подорослішав та змінився ментально».

Пам’ятаємо також цю історію з ударом по тулубу. Чи може він навмисне працювати по цій зоні у другому бою? Та чи дійсно це слабка сторона Усика?

«Не сказав би, що це слабка сторона. Слабка сторона – це коли регулярно влучають, а людина через це програє. Там удар був на межі фолу. Навіть нижче поясу.

Але те, що Дюбуа намагатиметься працювати по тулубу – так, впевнений. Тактика не зміниться, удари по тулубу ми бачитимемо».

Ви сказали про тактику для Дюбуа, а ще запитаю про тактику для Усика. Якби треба було скласти короткий план на бій для Олександра, що б ви порадили в з таким суперником?

«Не думаю, що він сильно щось змінюватиме. Усик той боксер, який може змінювати щось по ходу поєдинку, може реагувати. У нього високий боксерський IQ. Якщо щось піде не по плану, то, думаю, правильно змінюватиме малюнок бою.

Усі очікували, що щось нове буде з Ф’юрі. Але по суті нічого не змінилося. Такий же малюнок обох поєдинків, нічого сенсаційного не сталося в плані зміни плану на поєдинок. Думаю, так і буде з Дюбуа боксувати від положення та від суперника.

Якщо Дюбуа намагатиметься працювати першим номером, то Усик намагатиметься його контрити, рухатися багато, вимотувати функціонально та фізично. Дюбуа не такий рухливий боксер. Йому потрібен нокаутуючий удар – треба зупинитися, стати міцно на ноги.

Думаю, план Усика полягає у тому, щоб не давати Дюбуа це робити. Не давати влучити одиночним ударом. У необдуманий розмін Олександр зазвичай не йде. Ризикувати просто так не буде. Він завжди боксує обережно».

Нагадаємо, що реванш Усика з Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні. Їхній перший поєдинок відбувся в серпні 2023 року і закінчився перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді.

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