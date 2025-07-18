У Британії назвали Усика одним із найвеличніших боксерів в історії
Для Дюбуа не залишають багато шансів на перемогу
близько 4 годин тому
Британський експерт Гаррет Девіс поділився очікуваннями від реваншу між володарем титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та чемпіоном титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).
«Кому я віддаю перевагу серцем? Я б дуже хотів, щоб Дюбуа досяг успіху.
Але, як на мене, Олександр Усик просто занадто сильний. Дві перемоги над Ф’юрі, дві над Джошуа, перемога над Дюбуа – один із найвеличніших боксерів усіх часів. Я вважаю, що він неймовірний».
Нагадаємо, що реванш Усика з Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні. Їхній перший поєдинок відбувся в серпні 2023 року і закінчився перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді.
Усик vs Дюбуа ІІ: битва поглядів перед історичним боєм на Вемблі