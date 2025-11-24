Олег Гончар

Чемпіон світу WBA та WBO у крузервейті Гільберто Рамірес (48-1, 30 КО) проведе захист титулів проти непереможеного шведа Робіна Сафара (19-0, 13 КО).

Бій пройде 16 січня в Палм-Дезерт, Каліфорнія, повідомив портал The Ring.

Поєдинок пройде в андеркарді реваншу Алексиса Роча проти Рауля Куріеля 2 на Acrisure Arena.

Для Раміреса це буде перший бій після операції на плечі. У червні 2025-го він переміг Юніеля Дортікоса одностайним рішенням і об'єднав пояси WBA та WBO. Перемога над Сафаром — зелений сигнал для головного бою з Девідом Бенавідесом, який має пройти 2 травня в Лас-Вегасі.

32-річний Сафар тренується в Лас-Вегасі і останній бій провів 8 листопада, вигравши у Деріка Міллера. Найгучніша перемога — травень 2024-го, коли Сафар переміг Сергія Ковальова одностайним рішенням і нокдауном у 10-му раунді.