Олег Гончар

Американський боксер напівсередньої ваги Раян Гарсія (24-2, 20 КО) розповів Source of Boxing, що відмовився від великої суми за бій з Джейком Полом (12-2, 7 КО).

За словами Гарсії, йому пропонували 20 або 25 мільйонів доларів, однак він відповів відмовою. Боксер зазначив, що це були б легкі гроші, які не мали для нього справжньої цінності. Він наголосив, що в глибині душі прагне стати чемпіоном світу, а такий поєдинок відволік би його від головної мети.

Сам Джейк Пол раніше називав Раяна Гарсію потенційним суперником на випадок скасування бою з Джервонтою Девісом. У підсумку Пол вийшов на поєдинок проти Ентоні Джошуа, якому програв нокаутом.

Гарсія проведе бій проти чемпіона WBC Маріо Барріоса 21 лютого в Лас-Вегасі. Це буде титульний поєдинок у напівсередній вазі.