Володар титулу WBC у напівсередній вазі Маріо Барріос (29-2-2, 18 КО) для The Ring повідомив, що його наставником перед поєдинком з Раяном Гарсією (24-2, 20 КО) став колишній наставник скандального американця – Джо Гуссен.

«Це просто логічно для того етапу кар’єри, на якому я зараз. Ми з Джо добре знайомі. Він коментував багато моїх ранніх боїв. Я знаю його стиль, те, чого він навчає і що приносить як тренер.

Я хочу досягти якомога більшого в цьому спорті й дивізіоні в найближчі кілька років. Перехід до Джо допоможе зібрати все воєдино. Думаю, у нас буде чудовий період співпраці. Ми разом можемо зробити справді великі речі».