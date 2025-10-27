The Ring підняв Вордлі в рейтингу надважковаговиків
Журнал оновив рейтинг після перемоги британця над Паркером
35 хвилин тому
Журнал The Ring опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів надважкої ваги.
Після перемоги над Джозефом Паркером на другу сходинку піднявся тимчасовий чемпіон WBO Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО), який раніше був шостим.
Паркер після поразки опустився з другого на четверте місце.
Чемпіоном журналу The Ring залишається Олександр Усик, а Тайсон Ф’юрі посідає перше місце.
Рейтинг The Ring у надважкій вазі:
Чемпіон – Олександр Усик
Тайсон Ф’юрі
2 (6). Фабіо Вордлі
Агіт Кабаєл
4 (2). Джозеф Паркер
5 (4). Даніель Дюбуа
6 (5). Філіп Хргович
Чжан Чжилей
Мартін Баколе
Мозес Ітаума
Ефе Аджагба
