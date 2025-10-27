Олег Гончар

Журнал The Ring опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів надважкої ваги.

Після перемоги над Джозефом Паркером на другу сходинку піднявся тимчасовий чемпіон WBO Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО), який раніше був шостим.

Паркер після поразки опустився з другого на четверте місце.

Чемпіоном журналу The Ring залишається Олександр Усик, а Тайсон Ф’юрі посідає перше місце.

Рейтинг The Ring у надважкій вазі:

Чемпіон – Олександр Усик

Тайсон Ф’юрі

2 (6). Фабіо Вордлі

Агіт Кабаєл

4 (2). Джозеф Паркер

5 (4). Даніель Дюбуа

6 (5). Філіп Хргович

Чжан Чжилей

Мартін Баколе

Мозес Ітаума

Ефе Аджагба

Нагадаємо, раніше директор команди Усика Сергій Лапін назвав трійку найкращих боксерів у історії.