Ромеро зізнався, що нічого не знає про наступного суперника
Чемпіон WBA не поважає обов’язкового претендента
близько 1 години тому
Роландо Ромеро
Чемпіон WBA у напівсередній вазі Роландо Ромеро (17-2, 13 КО) поділився думками про захист титулу проти обов’язкового претендента Шахрама Гіясова (17-0, 10 КО). Слова боксера навів портал BoxingScene.
«Я навіть не знаю, хто це такий. Ніколи не бачив, як він б’ється. Якщо я тебе не знаю — нічим тобі не зобов’язаний. Сконцентруватися на Пак’яо? Ні, зараз я зосереджений лише на власній життєвій місії. Коли повернуся? Коли сам цього захочу».
Раніше повідомлялося, що Ромеро може стати наступним суперником для Менні Пак’яо.
Нагадаємо, WBA хочуть зірвати Пак’яо чемпіонський поєдинок.
Поділитись