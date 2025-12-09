«Навіщо виходити проти Джошуа, якщо не віриш у перемогу?» — Ромеро про Пола
Роллі вважає, що головна зброя відеоблогера — абсолютна віра у звитягу
8 хвилин тому
Чемпіон WBA у напівсередній вазі Роллі Ромеро (17-2, 13 КО) прокоментував суперечливий майбутній бій між Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та Джейком Полом (12-1, 7 КО).
В інтерв’ю Fight Hub TV Ромеро заявив, що не списує шанси Пола, адже, на його думку, американський блогер не погодився б на поєдинок, якби не був упевнений у своїй перемозі.
Скажи мені, навіщо Джейку Полу виходити проти Ентоні Джошуа, якщо він щиро не вірить, що може виграти? – сказав Ромеро. – У Джейка Пола є сюжетна броня. Це як у фільмах про Гаррі Поттера… Коли в тебе є сюжетна броня, ти все одно переможеш, незважаючи ні на що.
Вайлдер натякнув, що бій між Джошуа та Полом є договірним.