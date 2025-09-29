Олег Гончар

Ексчемпіон Bellator у напівважкій вазі Вадим Немков поділився думкою про можливий перехід абсолютного чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі Олександра Усика до UFC. Про це він розповів в інтерв’ю befirstsports.

«Якщо поставити Усика проти боксера чи ударника, у нього буде великий шанс на перемогу». Вадим Немков

При цьому він зазначив, що проти бійців ММА, які добре володіють боротьбою, у Усика виникнуть серйозні проблеми.

За його словами, Усик, використовуючи свою сильну сторону – роботу на ногах, – міг би досягти успіху, якби навчився захищатися від тейкдаунів. Однак Немков вважає шанси на це невеликими через вік українця та високий рівень конкуренції в ММА.

Немков додав, що в напівважкій вазі UFC, де лише Магомед Анкалаєв має сильні борцівські навички, а решта – ударники, у Усика могли б бути перспективи. Проте проти базових борців Усику буде складно.

Нагадаємо, Усик може дебютувати в ММА в бою проти Джейка Пола.