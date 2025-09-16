«Теренс – неймовірний боєць». Альварес — про поразку від Кроуфорда
За словами мексиканця, американець має повний набір якостей елітного бійця
41 хвилину тому
Колишній чемпіон світу у чотирьох вагових категоріях мексиканець Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) на пресконференції прокоментував поразку від американця Теренса Кроуфорда (42-0, 31 KO).
Альварес визнав перевагу суперника та зазначив, що зробив усе можливе для перемоги.
Ми розуміли, що Кроуфорд — неймовірний боєць. Я виконав усе, що міг, спробував різні варіанти, але він заслуговує на всі похвали. Я показав найкраще, на що був здатен, але не врахував його стиль. Що створювало труднощі? Усе. У нього є все.
Бій відбувся 14 вересня у Лас-Вегасі (США) та завершився перемогою Кроуфорда одноголосним рішенням суддів — 116:112, 115:113, 115:113.
Нагадаємо, що Кроуфорд очолив рейтинг P4P від The Ring.