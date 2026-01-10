Рой Джонс-молодший висловився про перспективного британського надважковаговика Мозеса Ітауму (13-0, 11 KO) на тлі потенційного поєдинку з Олександром Усиком (24-0, 15 KO). Американця цитує vringe.com:

Він може стати наступною домінуючою силою, якщо його не будуть вести занадто швидко. Іноді ми бачимо, як хлопців кидають на розтерзання зарано, але все залежить від їхньої бази, які вони, чи зможуть вони протриматися і витримати такий тиск. Як ви бачили, Джаред Андерсон мав важкі часи з цим тиском, і для нього це було в новинку. Йому важко було навіть говорити, бо його розривало. Він справді відчував, що не хоче цього тиску. Але я думаю, що зараз він розуміє, що він хотів цього тиску, він просто не розумів цього в той час.

Тому все залежить від того, наскільки хлопець розуміє тиск, наскільки сильно він цього хоче. Він може робити все, що захоче, тому що він має всі здібності. Він дуже вибуховий, все робить добре. Тому немає нічого, що справді може зупинити його від завоювання титулу, окрім як виводити його на такі бої надто швидко. Бо якщо поставити його прямо зараз проти Усика – це буде надто швидко.