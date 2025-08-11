Легендарний боксер Рой Джонс-молодший висловився про перспективи Мозеса Ітауми (12-0, 10 KO). Слова американця наводить vringe.com:

Так, Ітаума – той самий. Але вести його потрібно у правильному темпі. Тільки так вдасться довести його до кінцевої мети. Ітауму можуть прямо зараз кинути у вогонь – виставити проти Усика. Але який сенс у тому, щоб кидати хлопця прямо в пекло? Так, Усик прямо зараз – це і є пекло. Не можна взяти і кинути пацана на поживу вовчарам. Пам’ятаєте, що сталося з Джаредом Андерсоном, коли йому поспішили підняти рівень опозиції?

Бій з Вайтом і так дасть нам багато відповідей про Ітауму. Чудовий тест на цьому етапі кар'єри. Але в нього є все, що ми хочемо бачити в молодих бійцях. Вже зовсім скоро він може увійти до топ-5 хевівейту.