Рой Джонс: «Вайлдер знищить Нганну»
Легендарний ексчемпіон упевнений, що сила удару «Бронзового бомбардувальника» стане вирішальною
близько 1 години тому
Колишній чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Рой Джонс-молодший поділився думкою про потенційний боксерський поєдинок між ексчемпіоном у надважкій вазі Деонтеєм Вайлдером (44-4-1, 43 КО) та колишнім чемпіоном UFC Френсісом Нганну, передає Seconds Out.
Джонс вважає, що Вайлдер легко переможе Нганну завдяки своєму боксерському досвіду та силі удару.
«Ентоні Джошуа показав, що може зробити з Нганну, а Вайлдер б’є набагато сильніше. Якщо Джошуа його так вдарив, уявіть, що буде, коли влучить Деонтей».
Нганну в боксі провів два поєдинки, програвши Тайсону Ф’юрі в 2023-му році та Ентоні Джошуа в 2024-му.
Нагадаємо, раніше Нганну викликав Вайлдера на бій.