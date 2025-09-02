Рой Джонс відповів, з якою кількістю поразок Усик завершить кар’єру
Легендарний американець назвав єдиного, хто має шанс щось протиставити українцю
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Легендарний американський боксер Рой Джонс-молодший поділився думками з DAZN про абсолютного чемпіона Олександра Усика (24-0, 15 KO):
Наразі я не бачу боксера, який би міг перемогти Усика. Олександр – непереможний. Єдиний, хто може спробувати щось зробити, – це Джозеф Паркер.
Нагадаємо, що WBO вимагає від Усика пройти медобстеження.