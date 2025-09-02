Усик знявся у рекламі всесвітньо відомого бренду
Участь у ролику взяли зіркові артисти
близько 3 годин тому
Олександр Усик / Фото - ВВС
Абсолютний чемпіон світу в надважкому дивізіоні Олександр Усик (24-0, 15 КО) знявся в рекламі бренду одягу Stone Island.
Також участь у ролику взяли виконавиця Chy Cartier, італійський актор Алессандро Боргі та інші.
Нагадаємо, що Stone Island створили для Усика куртку, у якій боксер вийшов на реванш з Даніелем Дюбуа.
Нагадаємо, Всесвітня боксерська організація (WBO) зобов’язала Усика пройти нове медичне обстеження та надати офіційну довідку про стан здоров’я.
