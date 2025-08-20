Джейк Пол та Джервонта Девіс дізналися дату бою
Пол після перемоги над Чавесом-молодшим зустрінеться з непереможним «Танком»
близько 1 години тому
Відеоблогер і боксер першої важкої ваги Джейк Пол (12-1, 7 КО) проведе виставковий поєдинок проти чемпіона WBA у легкій вазі Джервонти Девіса (30-0-1, 28 КО).
Бій відбудеться 15 листопада на State Farm Arena в Атланті, трансляцію забезпечить Netflix, повідомляє Майк Коппінджер.
Переговори щодо бою Пола з ексчемпіоном надважкої ваги Ентоні Джошуа провалилися через проблеми з вибором транслятора.
Останній бій Девіса проти Ламонта Роуча 1 березня завершився нічиєю, хоча в дев’ятому раунді Джервонта опустився на коліно, що не зарахували як нокдаун. Реванш між ними, який планувався на 16 серпня, не відбувся.
Джейк Пол у липні 2025 року переміг Хуліо Сезара Чавеса-молодшого одноголосним рішенням суддів.