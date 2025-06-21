Володимир Кириченко

Відомий британський промоутер Френк Воррен в інтерв'ю порталу Чемпіон поділився думками про своє майбутнє.

Ви організували своє перше ліцензійне боксерське шоу ще в 1980-му. Звісно, є приклад 93-річного засновника американської промоутерської компанії Top Rank Боба Арума, який ще при справі. Але чи зберегли ви пристрасть до роботи?

«Насправді, перше своє боксерське шоу я організував за три роки до 1980-го. Але працював тоді на іншу компанію. Тож я у професійному боксі вже 48 років. Щодо пристрасті – так, вона залишилась. Але я точно не хочу цим займатись у 93 роки».

Уже думаєте про вихід на пенсію?

«Ні, думаю, що в 93 роки краще зайнятися скейтбордингом (прим. – сміється)».

Про що ви мрієте сьогодні?

«Мрію продовжувати організовувати мегафайти. 19 липня на «Вемблі» буде грандіозний бій».

Також цікаво спостерігати за кар’єрою Мозеса Ітауми – я вірю, що він стане наступним великим чемпіоном у суперважкій вазі».

Нагадаємо, Мозес Ітаума 16 серпня у Саудівській Аравії проведе поєдинок проти ветерана хевівейту Ділліана Вайта.