Саудівська Аравія готує чергове боксерське шоу? Туркі Аль аш-Шейх опублікував фото з Полом
Фанати очікують анонсу нового шоу
близько 2 годин тому
Голова Генерального управління розваг Саудівської Аравії Туркі аль аш-Шейх поділився новим фото у своїх соцмережах. На знімку він зображений разом із популярним відеоблогером та професійним боксером Джейком Полом (12-1, 7 КО).
До публікації Туркі додав лаконічний підпис у вигляді емодзі з боксерською рукавичкою та вогнем — натяк на можливе співробітництво чи майбутні події в боксі.
Стало відомо, коли Джейк Пол та Джошуа можуть провести поєдинок.