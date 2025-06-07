Сенченко – про Ломаченка: «Одну мрію він не реалізував»

Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу, а нині тренер В’ячеслав Сенченко у коментарі Tribuna.com поділився думками про рішення українського легковаговика Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) завершити професійну кар’єру.

Якою загалом є ваша реакція на це рішення Ломаченка завершити кар’єру на поточному етапі?

«Для мене це рішення дуже неочікуване. Я чекав його поєдинки. Думав, будуть об’єднавчі бої, оскільки він був чемпіоном світу та міг об’єднати якісь титули. Неочікувано, що у статусі чемпіона світу він завершив кар’єру».

Як би ви оцінили кар’єру Ломаченка в плані реалізації потенціалу? Наскільки він його реалізував?

«У нього дуже яскрава кар’єра, були яскраві поєдинки. Чи реалізував… Мабуть, так. Він був чемпіоном світу у декількох категоріях. Можливо, одну мрію не реалізував, яка могла у нього бути – стати абсолютним чемпіоном. Тут не вдалося.

А так взагалі яскрава кар’єра, яскраві поєдинки, титули. Думаю, про таку кар’єру можна тільки мріяти».

Як ви вважаєте, що більше запам’ятається про Ломаченка – його спортивний шлях чи навпаки позаспортивний, враховуючи події останніх років?

«Для мене особисто Ломаченко запам’ятається, звісно, як боксер – і його спортивний шлях. Я взагалі вважаю його одним з найталановитіших та найкрутіших боксерів не тільки в Україні, а й у світі. Тому дуже сумно, що більше не побачимо його рівень боксу у ринзі».

Нагадаємо, що 5 червня Ломаченко офіційно оголосив про завершення кар'єри. У травні минулого року українець достроково переміг Камбососа у своєму останньому бою, завоювавши титул IBF у легкій вазі.