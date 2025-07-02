Сепеда – про бій з Шакуром: «Я молюся, щоб він стояв та бився зі мною»
Тимчасовий чемпіон WBC пригрозив своєму суперникові
близько 3 годин тому
Шакур Стівенсон / Фото - Yahoo
Тимчасовий чемпіон WBC у легкому дивізіоні американець Вільям Сепеда (33-0, 27 KO) для The Ring поділився думками про поєдинок проти чемпіона WBC у цій же вазі Шакура Стівенсона (22-0, 10 КО).
«Я молюся, щоб він стояв та бився зі мною. Оце мені подобається. Оцього я хочу.
Але він ще не отримував ударів від мене. Він ще не відчув жодного мого удару по корпусу. Тож коли відчує – сподіваюся, що все ж буде стояти та битися. Але я сумніваюся в цьому».
Зазначимо, що Сепеда народився у мексиканському місті Сан-Матео-Атенко.
Поєдинок між боксерами відбудеться 12 липня на стадіоні Луї Армстронга у Нью-Йорку.
Нагадаємо, Шакур заявив, що надере дупу своєму співвітчизнику.