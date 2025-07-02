Тимчасовий чемпіон WBC у легкому дивізіоні американець Вільям Сепеда (33-0, 27 KO) для The Ring поділився думками про поєдинок проти чемпіона WBC у цій же вазі Шакура Стівенсона (22-0, 10 КО).

«Я молюся, щоб він стояв та бився зі мною. Оце мені подобається. Оцього я хочу.

Але він ще не отримував ударів від мене. Він ще не відчув жодного мого удару по корпусу. Тож коли відчує – сподіваюся, що все ж буде стояти та битися. Але я сумніваюся в цьому».