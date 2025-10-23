Олег Гончар

Колишній чемпіон світу Серхіо Мора прокоментував заяву абсолютного чемпіона у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) про відмову від бою з молодим проспектом Мозесом Ітаумою (13-0, 11 КО).

В ефірі YouTube-каналу Кріса Меннікса Мора підтримав позицію українця, зазначивши, що Усик, який пройшов ідеальний шлях від аматорів до профі, не зобов’язаний давати шанс молодому бійцю, котрий ще не досяг його рівня.

Мора назвав Ітауму майбутнім надважкої ваги, хвалячи його за силу, техніку шульги та вибуховість. Проте він наголосив, що Усик, якому скоро виповниться 39, має право обирати суперників, таких як Джозеф Паркер чи Фабіо Вордлі, які менш рухливі та не нагадують молодшу версію самого Усика.

На думку Мори, Ітаума повинен самостійно прокладати шлях до величі, як це робив Усик, долаючи сильніших опонентів.

