Боксер надважкого дивізіону британець Девід Аделеє (14-2, 13 KO) для The Sun Sport и DAZN Boxing поділився очікуваннями щодо бою між тимчасовим володарем титулу WBO у хевівейті Джозефом Паркером (36-3, 24 KO) з тимчасовим чемпіоном WBA Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО).

«Я був у ринзі з обома. Я бився з Вордлі, а з Паркером спарингував раніше.

Якщо говорити про більш всебічного атлета – Паркер кращий. У Вордлі є різкий блискавичний удар, у Паркера – справжня потужність. Паркер набагато дисциплінованіший, він знає, що робить, завжди на балансі, завжди б’є правильні удари. Вордлі – більш нестандартний, може викинути удар, якого ти не очікуєш.

Я думаю, Паркер здобуде пізню перемогу. Він почне його розбирати і зупинить у пізніх раундах. Але якщо Паркер втратить концентрацію і зробить помилку – йому буде важко».