У команді Усика відповіли, хто може перемогти українця
Клімас поки не бачить такого боксера
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Менеджер Олександра Усика (24-0, 15 KO) Егіс Клімас відповів, чи є хтось у боксі, хто може завдати українцю поразки. Слова функціонера наводить vringe.com:
Це бокс, тут може статися все, що завгодно. З його витривалістю, з його IQ, з його пересуванням у рингу, з його розумовим процесом у бою – я вважаю на сьогоднішній момент ніхто йому не рівня.
Нагадаємо, що Усик відмовився від ідеї піти з боксу після наступного поєдинку.