Шакіл О’Ніл заявив, що Кроуфорд — найвеличніший боксер
Легенда НБА звернувся до боксера
близько 1 години тому
Чотириразовий чемпіон НБА Шакіл О’Ніл записав відеозвернення до абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО). Про це повідомляє The Ring.
«Теренсе Бад Кроуфорд, ти чуєш цю мелодію? Слухай: We’ll keep on fighting ‘til the end. We are the champions. No time for losers — бо Бад справжній чемпіон світу. Вітаю тебе, друже, ти заслужив цей день. Люблю тебе. Ти найкращий у всій історії, брате».
У ніч на 14 вересня Кроуфорд переміг Сауля Альвареса рішенням суддів, ставши абсолютним чемпіоном у трьох дивізіонах. На честь боксера в Омасі відбувся мегапарад за участю Емінема, Шака та заповненої фанатами площі.
