«Жодних переговорів взагалі немає.

Подальші плани? Я планую підкорити світ боксу та подарувати вболівальникам усі поєдинки, які вони хочуть побачити. Я готовий битися з будь-ким.

І якщо першим на моєму шляху має стати Мураталла – нехай так і буде».