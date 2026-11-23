Шакур не буде боксувати проти Сільва? Стівенсон дав відповідь
Зірковий американець згадав ім'я іншого боксера
Володар титулу WBO у першій напівсередній вазі Шакур Стівенсон (25-0, 11 КО) спростував інформацію про переговори щодо поєдинку з Ештоном Сільвом (20-0, 16 КО).
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«Жодних переговорів взагалі немає.
Подальші плани? Я планую підкорити світ боксу та подарувати вболівальникам усі поєдинки, які вони хочуть побачити. Я готовий битися з будь-ким.
І якщо першим на моєму шляху має стати Мураталла – нехай так і буде».
Нагадаємо, раніше повідомлялося про можливий поєдинок Стівенсона із Сільвом на початку 2027 року.
Водночас WBO зобов’язала американця провести захист титулу проти Реймонда Мураталли (24-0, 17 КО). Промоутерські торги щодо організації цього бою заплановані на 30 листопада.
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