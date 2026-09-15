Шакур відповів, чи готовий побитися із Раяном Гарсією
Зірки боксу знають один одного ще з часів аматорського рингу
Чемпіон світу за версією WBO у першому напівсередньому дивізіоні Шакур Стівенсон (25-0, 11 KO) висловився щодо можливого бою проти володаря титулу WBC у напівсередній вазі Раяна Гарсії (26-2, 21 КО).
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Цитує Шакура boxingnewsonline.net.
Після перемоги над Конором Бенном минулих вихідних Гарсія назвав Стівенсона серед бажаних суперників, а Шакур заявив, що готовий до цього мегафайту.
«Я б із задоволенням побився з ним. У нас із Райаном є незавершена справа. Ми билися серед аматорів у 15 років, але він досі нарікає на це. Це приголомшливе протистояння. Я один із найкращих у боксі, і він один із найкращих у боксі».
Нагадаємо, що 12 вересня Гарсія переміг Бенна технічним нокаутом у другому раунді в головному поєдинку вечора боксу в Лас-Вегасі.