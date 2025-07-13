Чемпіон світу за версією WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (24-0, 11 КО) прокоментував свою перемогу в поєдинку проти Вільяма Сепеди (33-1, 27 КО).

Цитує Шакура ringmagazine.com.

«Я прийшов сюди, щоб довести свою правоту. Це не був виступ, який я мав намір показати, тому що я прийшов сюди спробувати довести свою правоту і намагався битися. Так що я прийняв більше шкоди, ніж зазвичай. Але в кінцевому підсумку я говорив вам усім, що зроблю свою роботу за всяку ціну. В мені є пес. Я не цуценя, я не пудель.

Я жорсткий хлопець, тому в мені є пес. Я довів, що я пес. Він один із найжорсткіших бійців у легкій вазі. Я хочу, щоб багато хто вийшов із ним у ринг і побачив, наскільки він жорсткий. Так що він вийшов і змусив мене піднятися на новий рівень».