Чемпіон WBC у легкій вазі американець Шакур Стівенсон (22-0, 10 КО) для Fight Hub TV розповів, чим його бій проти тимчасового чемпіона WBC Вільяма Сепеди (33-0, 27 KO) відрізняється від інших поєдинків.

«Це великий момент, і я знаю, що засяю в суботу ввечері. Чим більший момент – тим більше я підіймаюся до рівня виклику, і саме це планую зробити в суботу.

Багато хто вважає, що це легкий бій. Я так не думаю. Вважаю, це, ймовірно, буде один із найважчих поєдинків у моїй кар’єрі. Ніколи не знаєш напевне, поки не вийдеш у ринг, але я знаю, що Вільям Сепеда – дуже міцний суперник. Він багато працюватиме, кидатиме багато ударів, викладе все найкраще – і я зроблю все, щоб вийти з цього бою переможцем.

Люди можуть намагатися змінити мене, але це не спрацює. Я залишусь собою. Але Сепеда змусить мене битися більше, ніж будь-хто інший, тож мені справді доведеться битися. Він може поплатитися нокаутом, якщо буде надто агресивним – подивимось, чи готовий він на такий ризик».