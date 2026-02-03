Ексчемпіон світу Майріс Брієдіс висловився про поєдинок Шакура Стівенсона (25-0, 11 KO) та Теофімо Лопеса (22-2, 13 KO). Латиша цитує vringe.com:

Лопес виграв у Ломаченка свого часу. Не те що впевнено, але досить він у тому бою домінував, тиснув. Але тут Шакур показав, наскільки він був швидким. Я сказав би, талановитий у всьому. Швидкість демонструє все. Він сам сказав після бою, що йому здавалося, що Лопес буде швидким, але він взагалі не був швидким. Ну, можливо, там понти, але в будь-якому випадку я можу сказати будь-якому спортсмену ще раз – розвивайте мозок, бо коли мозок сильний, розвинений – він дає імпульс вашому тілу. Тут я прямо побачив його промову, його міміку, наскільки він свіжий, наскільки він швидкий, швидко думаючий.

А якщо про сам бій, то тут ми бачили, знову ж таки, що техніка, відчуття дистанції, почуття таймінгу. Як на мене, то якби я дивився б по точним ударам, по збиттю перебивок – він просто декласував Лопеса.

Якщо дивитися, як Шакур відбоксував з Лопесом, Лопес виграв у Ломаченка. Самі знаємо, що Ломаченко багаторазовий олімпійський призер взагалі був унікальним спортсменом. Ну звичайно я б поставив йому питання, як він себе почував, чи були травми, чому так бій пройшов, і тоді вже можна було б аналізувати – Лопес справді настільки крутий боксер і Шакур Стівенсон ще крутіший за нього, чи це просто були обставини зі здоров'ям Ломаченка, чи справді Лопес супер чувак і з'явився на супер чувака супер чувак.