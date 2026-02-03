«За рахунок чого перемагав?» Брієдіс порівняв Стівенсон з Усиком
Майріс відзначив, що українець та американець мають неймовірну швидкість
40 хвилин тому
Фото: Boxing Scene
Ексчемпіон світу Майріс Брієдіс оцінив стиль Шакура Стівенсона (25-0, 11 KO) у переможному поєдинку з Теофімо Лопесом (22-2, 13 KO). Латиша цитує vringe.com:
Стівенсон нагадав відразу Олександра Усика в тому плані, що він стояв з великими сильними надважковаговиками. За рахунок чого він перемагав? За рахунок швидкості, рахунок різкості. Він як мангуст з коброю, настільки швидкий, що ти не встигаєш завдати цього сильного удару. Тут теж саме було.
Нагадаємо, що бій пройшов усі 12 раундів – всі судді віддали Шакуру 11 3-хвилинок.