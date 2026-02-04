WBC позбавила Шакура Стівенсона титулу чемпіона у легкій вазі
Організація офіційно зробила пояс вакантним через зміну вагової категорії
42 хвилини тому
Фото: Getty Images
Світова боксерська рада офіційно оголосила титул WBC у легкій вазі вакантним. Пояс став вільним після того, як Шакур Стівенсон (25-0, 11 КО) втратив статус чемпіона.
Американець був позбавлений титулу через перехід у напівлегку вагу, де він переміг Теофімо Лопеса (22-2, 13 КО) та завоював пояси The Ring і WBO.
Шакур здобув пояс WBC у листопаді 2023 року.
Шакур Стівенсон розгромив Лопеса та став чемпіоном світу в новій вазі.