Леннокс Льюїс назвав головну особливість Усика
Ексабсолют вважає, що не кожен боксер може цим похизуватися
близько 2 годин тому
Фото: Instagram
Колишній абсолютний чемпіон світу Леннокс Льюїс висловився про Олександра Усика (23-0, 14 KO). Слова легенди наводить sport.ua:
Знаєте, чому Усик такий особливий боксер? Він досконало вивчає свого суперника, готується і завжди має план на бій. Якщо його план А провалився, то він має план Б. Багато боксерів не може цим похвалитися – якщо план А не спрацював – то провал, але не у випадку з Усиком.
Усик назвав секрет, який відрізняє його від більшості боксерів.