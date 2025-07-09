Чемпіон IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) поділився думками про реванш з Олександром Усиком (23-0, 14 KO). Слова британця наводить vringe.com:

Йому 38 років, і яким би підтягнутим і молодим він себе не відчував на тренуваннях, я повинен витягти з нього це зношення і вік і показати, на що справді здатний молодий надважковаговик у 27 років. Я з нетерпінням чекаю на можливість це продемонструвати.

Я відчуваю, що сильно додав, реально переродився і ввечері 19 липня готовий видати бій свого життя. Я вже чемпіон світу, але відчуваю, що здатен на більше. Я ще не розкрив свого потенціалу. Тож мені просто треба вийти і зірвати з Усика ці пояси.