Що далі для Ломаченка? Експартнер Ломи за збірною України дав відповідь
Гвоздик вважає, що Василь перейде до тренерства
близько 2 годин тому
Фото: Top Rank
Колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик (20-2, 16 KO) в інтерв’ю sport-express.ua висловив припущення щодо подальшої діяльності Василя Ломаченка:
Важко сказати. Мені здається, що він сконцентрується на тренерській роботі та буде працювати зі своїм сином. Однак це лише мої уявлення. Насправді не знаю, що відбувається у його житті. Сподіваюся, в нього усе добре.
